Romane Bohringer a retrouvé l'amour : Son ex valide son mec "très sympa"

À les voir devant les caméras et objectifs sur les tapis rouges, rien ne laisse imaginer que Romane Bohringer et Philippe Rebbot... sont séparés. Car oui, malgré ses baisers fougueux et grands accolades, le couple n'est plus un couple amoureux. C'est ce qu'il raconte au cinéma dans L'amour flou, un long métrage qu'ils ont coréalisé, dans lequel ils jouent en compagnie de leurs propres enfants, Rose et Raoul.

Dans la vraie vie, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ne sont effectivement plus ensemble, mais ils ont décidé de vivre sous le même toit, avec chacun son espace. Au milieu, leurs enfants, qu'ils veulent à tout prix protéger. "Ni elle ni moi ne sommes partis pour quelqu'un d'autre, c'est le quotidien qui nous a tués. Des histoires de rangement, de changement de couche", raconte Philippe Rebbot qui se décrit comme "le mec le plus dépressif de France qui a rencontré la femme la plus lumineuse du monde". "Elle m'a apaisé, rendu vivant, appris à être heureux. Romane, c'est un tank moelleux", reconnaît-il, ne cachant pas que la fille de Richard Bohringer est bien la femme de sa vie.

Dans Paris Match, les deux ex détaillent leur rencontre, une courte première histoire d'amour de trois mois brutalement arrêtée par Romane Bohringer. Ils dépeignent leurs retrouvailles, deux ans plus tard. "Je l'ai vu au loin et j'ai senti quelque chose en moi se remettre en place", avoue Romane. Et d'ajouter : "J'avais rendez-vous avec le père de mes enfants..."

Je ne pouvais pas casser cette image à quatre qu'on avait créée

Les deux complices et parents expliquent également pourquoi ils ont décidé de vivre sous le même toit. "J'ai un sentiment d'abandon trop ancré en moi, confie Romane. La peur d'abandonner mes enfants. Je ne pouvais pas casser cette image à quatre qu'on avait créée." Et la petite famille a réussi à trouver son équilibre comme cela. "Il n'y a plus de disputes. Dès que c'est tendu, c'est chacun chez soi", explique Romane.

Une situation qui n'empêche les deux intéressés de refaire leur vie. La preuve, Romane Bohringer a retrouvé l'amour, sans Philippe Rebbot. "Un mec qui rend heureux Romane rend heureux mes enfants, avoue le père de famille, tout sauf jaloux. Celui que j'ai rencontré est très sympa. Il vient chez moi, on discute de la vie, on fume des clopes ensemble... Le soir, quand les enfants sont couchés, on ferme nos portes et chacun retrouve son intimité. Pas de jalousie larvée." Et d'ajouter : "Mais attention, il ne faut pas seulement qu'il rende heureux mes enfants et Romane... Il faut aussi qu'il m'accepte, moi, et Lady [son basset, NDLR]."

Et les deux ne sont pas prêts de se quitter. "Je ne me vois plus vivre loin de Philippe, je m'inquiéterais", avoue Romane. De son côté, Philippe ajoute, avec poésie : "Romane avait cet idéal de vieillir ensemble. Je sais que c'est ce que nous ferons. Dans l'autre main, il y aura sûrement un autre homme et une autre femme, mais on regardera ensemble nos petits-enfants. On le répète tous les jours à Rose et Raoul : 'Vous allez voir, la vie, c'est marrant !'"