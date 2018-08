Romane Bohringer et son ex Philippe Rebbot, réunis pour un "Amour flou"

Ils n'ont rien perdu de leur complicité. Couple pendant plus de douze ans, Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont fini par se séparer. C'est ce qu'ils racontent avec humour et romantisme dans un film, L'Amour flou, qui a été présenté dans le cadre du 11e Festival du film francophone d'Angoulême.

Le pitch du film : Romane et Philippe se séparent. Après dix ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne s'aiment plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref...C'est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un "sépartement" : deux appartements séparés, communiquant par... la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

À l'écran, la fille de Richard Bohringer et Philippe Rebbot se donnent la réplique. Les enfants de la comédienne de 44 ans, Rose (née en 2008) et Raoul (né en 2011), sont également les vedettes de ce long métrage très particulier. "Nous nous sommes appuyés sur des éléments de notre réalité, en combinant improvisation et scènes très écrites et en mélangeant des choses qui nous sont arrivées, des gens que nous avions envie de faire jouer, nos familles, des acteurs et des non-acteurs", expliquait récemment Romane Bohringer au Télégramme. Et cela n'a pas été facile. "Pendant une période, ça les a gonflés, confiait Philippe Rebbot à Ouest France. Nous étions passés à l'étape du film, du scénario alors qu'eux vivaient la séparation de leurs parents, ils quittaient leur maison. Notre fille n'a plus voulu être dans le film. Et puis un jour, ça a tourné quand ils ont inventé leur scène. Ils ont dû se dire 'On a des parents un peu mabouls, mais soyons le avec eux'. Je pense que cela restera un bon souvenir pour eux."

C'est très complices qu'ils se sont affichés ensemble à Angoulême. L'Amour flou sortira quant à lui le 10 octobre 2018 dans nos salles.