Romy Schneider – Patrick Dewaere : Découvrez ceux qui marchent dans leurs pas

Icônes du cinéma, Patrick Dewaere et Romy Schneider ont, depuis plus de trente ans, des prix à leur nom. Ces précieux trophées récompensent les révélations féminine et masculine du cinéma français et l'an dernier, ce sont Adeline D'Hermy (Marilyne) et Nahuel Perez Biscayart (120 Battements par minute) qui ont été honorés. Ce 25 mars 2019, les nommés de cette nouvelle édition ont été présentés dans l'emblématique cinéma Mac-Mahon à Paris. Une présentation sous le signe de la cinéphilie réalisée par deux des membres des jurys, les journalistes Éric Naulleau et Sophie Brafman.

Cette année, les talents nommés sont : Philippe Katerine, Félix Moati et William Lebghil pour les hommes ; Alice Isaaz, Diane Rouxel et Lily-Rose Depp. Cette dernière n'était pas présente lors de l'événement, pas plus que l'acteur-chanteur fraîchement césarisé et le fils du journaliste Serge Moati. Cependant, ces deux derniers, en tournage, ont envoyé de sympathiques mots d'absence en vidéo, projetés lors de la cérémonie. Dommage que la fille de Vanessa Paradis n'ait pas pu venir, en souvenir de ce prix que sa mère avait reçu en 1990 à l'époque de Noce blanche. Peut-être sera-t-elle de la fête le jour des récompenses, si elle décroche le trophée.

La conférence de presse de cette 37e édition a démarré avec des mots prononcés par Éric Naulleau pour Philippe Gildas, grand amateur de cinéma qui nous a quittés le 28 octobre dernier. C'est sa consoeur Sophie Brafman qui a eu le plaisir d'annoncer les nommés et de dévoiler les vidéos des deux absents masculins, messieurs Katerine et Moati. Le premier s'est amusé de son écart d'âge avec ses jeunes concurrents qu'il a hâte d'humilier, tandis que le second lui rétorque : "On t'accueille dans cette jeunesse flamboyante Philippe !" Sur scène, William Lebghil, impeccable dans Première Année, est très fier de sa nomination mais souligne les fins "assez tragiques" de Romy Schneider et Patrick Dewaere, espérant ne pas suivre cette voie-là

Deux des trois actrices nommées sont également devant l'écran de cinéma du Mac Mahon : Diane Rouxel, impressionnante dans Volontaire d'Hélène Fillières, présente un air troublant de ressemblance avec l'iconique Romy Schneider. La jeune comédienne la décrit ainsi : "C'est une actrice très libre, décomplexée, voire insolente." Alice Isaaz, qui a brillé dans Mademoiselle de Joncquières, ne cherche pas à avoir une carrière aussi brillante que la légende autrichienne, préférant l'admirer tout simplement.