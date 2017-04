Ronan Keating papa pour la 4e fois : Sa femme Storm a accouché

Storm Uechtritz avait annoncé sa première grossesse en décembre dernier. "Le 17 août 2010, mon mari et moi sommes devenus amis. Puis, le même jour, cinq ans après, nous sommes devenus mari et femme. Aujourd'hui, nous sommes incroyablement heureux de vous annoncer qu'un an plus tard, et encore une fois jour pour jour, nous sommes devenus des futurs parents !! Voilà pourquoi je n'ai pas bu de vin chaud !", avait-elle indiqué dans un communiqué transmis au MailOnline.



Les jeunes parents aux anges se sont unis en août 2015 en Ecosse, au cours d'une cérémonie célébrée dans un resort de luxe en présence de Dannii Minogue et les autres anciens membres de Boyzone.

Olivia Maunoury