Rose Byrne à nouveau maman : La chérie de Bobby Cannavale a accouché !

Carnet rose pour la jolie et talentueuse actrice australienne Rose Byrne et son mari Bobby Cannavale ! Selon People, la comédienne notamment vue dans Nos pires voisins et X-Men : Apocalypse a accouché de son deuxième enfant. Le sexe du bébé ainsi que son identité n'ont pas été révélés.

La jeune maman avait confirmé sa nouvelle grossesse le 20 août dernier, via le site DavidJones.com. "Je suis un peu fatiguée mais je me sens bien, confiait-elle. Tout le monde était très doux sur le plateau aujourd'hui, et vous recevez toujours un peu plus d'attention quand vous êtes enceinte, ce qui est fabuleux."

Rose Byrne, 38 ans, était en train de mettre en boîte la comédie dramatique Juliet, Naked, avec Chris O'Dowd et Ethan Hawke à l'affiche. Elle est également aux casting de I Love You, Daddy (film de Louis C.K.) et du film d'animation Peter Rabbit avec Margot Robbie.

Déjà maman d'un premier enfant avec Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) né en février 2016 et prénommé Rocco Robin, nul doute que la jolie brunette originaire de Sydney et son amoureux vont profiter pleinement de cette naissance. Le comédien américain a en effet enchaîné les tournages afin d'être tranquille avec son épouse après la naissance. Il sera à l'affiche du film d'animation Ferdinand, mais aussi de Jumanji et Going Places (le très attendu spin-off de The Big Lebowski par John Turturro). Son nom est également inscrit sur le projet The Irishman, un long métrage de Martin Scorsese qui réunira Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel.