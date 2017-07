Rudy (Secret Story 5) : Qu'est devenu l'ex-coup de coeur d'Aurélie Van Daelen ?

C'est durant l'été 2011, à l'occasion de la 5e saison de Secret Story alors diffusée sur TF1, que Rudy s'est fait connaître du grand public. Six ans plus tard, qu'est devenu celui qui était entré dans la Maison des Secrets en tant que "mythomane" ?

A en croire son compte Twitter, celui qui avait tenté de conquérir le coeur d'Aurélie Van Daelen est toujours chauffeur de taxi, mais il a cependant un tout nouveau look ! Fini les cheveux longs (et les kilos en trop), le grand copain de Zelko (SS5 lui aussi) - on se souvient de leur bagarre devant une boîte de nuit en Belgique en 2012 suivie d'un autre fait divers du même type deux ans plus tard - a décidé de s'offrir un style plus actuel l'an dernier.