Rumer, Scout et Tallulah Willis se réchauffent en bikini dans la glace

Qui dit Noël, dit réunion de famille. Et dans celle de Rumer, Scout et Tallulah Willis, cela se fait dans la joie, mais pas seulement. Après avoir dévoilé une photo d'elle et ses deux soeurs toutes nues dans un bain, la cadette Tallulah a de nouveau frappé à la veille de Noël... Cette fois-ci, les trois complices de respectivement de 29, 26 et 23 ans se sont retrouvées dans la forêt nationale de Sawtooth, un superbe parc situé dans l'Idaho. Sauf qu'à cette époque de l'année, les températures y sont largement négatives et la neige règne en maître dans ces décors sauvages et rocheux.

Pas de quoi freiner les ardeurs des trois soeurs, filles de Demi Moore et Bruce Willis, qui se sont offert une petite baignade. En bikini, elles ont pris leur courage à deux mains et ont plongé dans cette eau réputée pour ses cures thermales. Après avoir posté une photo du trio posant ensemble, Tallulah a eu un mot pour ses haters, en dévoilant une photo d'elle canonissime dans son bikini rouge. "Dédicacée à tous ceux qui me traitaient de moche quand j'avais 13 ans", écrit la jeune femme, qui en a aujourd'hui dix de plus.