Russell Crowe en couple avec une demoiselle de 32 ans ? Sa réaction...

"Chère Woman's Day, peux-tu ne pas remplir tes colonnes de merde avec des mensonges délibérés sur des relations que je n'ai jamais eues ? Merci d'avance", a écrit le héros d'American Gangster. C'est aussi sur les réseaux sociaux qu'il avait clarifié sa situation avec Terri Irwin, une amie de longue date, il y a quelques mois,.

Russell Crowe, séparé de son épouse Danielle (48 ans) en 2012 après neuf ans d'amour et père de deux garçons (Charles, 13 ans, et Tennyson, 10 ans) s'insurge contre ce ragot qui répand l'idée qu'il fréquenterait une jeune femme de trente ans sa cadette. Dans le magazine, on peut lire que le comédien oscarisé aurait présenté ses ados à la jeune Sophia pour qu'ils lui donnent leur approbation. "Elle est pleine de vie et très drôle, mais également les pieds sur terre et mature, ce qu'il aime", indique une source anonyme à la revue. Elle ajoutera que les deux acteurs s'adorent et que Russell Crowe s'amuse du fait que personne ne sait ce qui se passe désormais entre eux.

Sophia Forrest est la fille de l'homme d'affaires Andrew Forrest, milliardaire qui a fait fortune dans les mines. Un homme riche mais également philanthrope, puisqu'il a donné 400 millions de dollars récemment, à des oeuvres caritatives, selon le Daily Mail. Le businessman est aussi un proche de l'acteur et les deux hommes auraient été vus à plusieurs reprises lors d'événements mondains. Et comme la jolie Sophia s'est rendue à l'avant-première du blockbuster La Momie dans lequel joue Russell Crowe et qu'elle a posté une photo de l'événement sur Instagram, les rumeurs ont certainement été accentuées.