Russell Crowe : Méconnaissable et loin de son physique de "gladiateur"

En mars 2016, Russell Crowe perdait plus de 25 kilos dans le but de retrouver la ligne, après avoir pris du poids pour donner la réplique à Ryan Gosling dans The Nice Guys. Il semblerait que l'acteur néo-zélandais soit sur le point de renouveler l'expérience, un an après.

Alors qu'il y a quelques mois, Ridley Scott faisait part de son désir de faire ressusciter Gladiator – et son interprète principal par la même occasion –, Russell Crowe est actuellement en train de mettre en boîte un nouveau projet. Un long métrage pour lequel le comédien n'a pas hésité à se métamorphoser, quitte à apparaître méconnaissable comme en attestent nos photos exclusives.

Croisé dans les coulisses de son tournage, Russell Crowe est apparu bouffi, avec un embonpoint évident sous sa chemise à carreaux. Café à la main, l'acteur de 53 ans était seul, sans ses partenaires de jeu, Nicole Kidman, Lucas Hedges et Joel Edgerton. Russell Crowe tourne actuellement Boy Erased, un drame très attendu réalisé par Joel Edgerton. Basé sur les mémoires de Garrard Conley, Boy Erased retrace le parcours d'un fils de pasteur obligé de suivre une thérapie pour "soigner" son homosexualité.

Russell Crowe, que l'on a pu croiser cet été dans La Momie, n'a pas d'autres projets à venir. Cité dans le scandale Weinstein, alors que certains l'ont accusé d'avoir fait pression sur un média pour éviter que ne sorte une histoire sale sur le producteur, le comédien est resté muet pour ne pas sortir du personnage qu'il campe dans Boy Erased, celui d'un prêtre pour lequel il s'est plongé corps et âme dans des textes religieux.