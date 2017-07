Russell Tovey : Le beau gosse de Looking sort avec un rugbyman

Russell Tovey, que beaucoup de téléspectateurs ont découvert grâce à son rôle de Kevin Matheson dans la série Looking, n'est plus un coeur à prendre ! Le journal The Sun révèle qu'il a trouvé l'amour auprès de Steve Brockman, un joueur de rugby.

Une source a dévoilé que l'acteur anglais de 35 ans sort avec le joueur de l'équipe des Kings Cross Steelers. "Russell n'a jamais fait étalage de ses histoires de coeur, mais, dans l'intimité, il est sur un petit nuage. Russell va déménager à New York pour anticiper le potentiel transfert de son spectacle [il joue à Londres dans la pièce Angels in America, qui dure huit heures, NDLR] et cela aurait pu mettre un coup d'arrêt à leur relation. A la place, ils voient plutôt cela comme une nouvelle aventure", a déclaré la source.

Russell Tovey, que l'on aussi pu voir sur le petit écran dans Him & Her, a récemment dévoilé une photo sur Instagram, en plein pendant la gay pride de Londres, posant avec son amoureux. Le couple se serait rencontré en ligne...