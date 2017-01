Ryan Gosling figé en cire : Une statue complètement ratée et flippante

On imagine que Ryan Gosling a dû être honoré lorsqu'il a appris que sa statue de cire allait être inaugurée dans l'un des établissements Madame Tussauds. On imagine aussi qu'il a dû être moins ravi de découvrir le résultat final à Berlin, où sa statue a été dévoilée, le 23 janvier.

En effet, sa statue de cire est complètement ratée. Du menton à la barbe en passant par les lèvres, sa grande mâchoire et ses yeux écartés... Visiblement, rien n'a été fait pour honorer l'acteur canadien, dont la statue ressemble plus à Zlatan Ibrahimovic qu'à Ryan Gosling. Pourtant, la réplique avait été pensée pour marquer les esprits et faire honneur à son modèle : en effet, la statue berlinoise du héros de La La Land est la première de son genre dont on peut sentir des pulsations cardiaques, comme si son coeur battait vraiment. N'en déplaise aux auteurs de cette prouesse technique visant à rendre la statue encore plus réaliste, il aurait peut-être fallu d'abord tâcher de la faire ressembler le plus possible à son modèle. Au lieu d'en faire quelque chose de flippant...