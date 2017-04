Ryan Harrison célèbre son mariage avec Lauren... et finit avec un cocard !

Un peu sinistré dans les années 2000, le tennis américain masculin retrouve des couleurs et de l'avenir ces dernières années, avec une jeune génération intéressante et prometteuse. Y compris hors court, où Ryan Harrison vient de franchir un palier important : le joueur de 24 ans a épousé sa compagne Lauren.

Derrière John Isner (31 ans) et Sam Querrey (29 ans), on trouve des talents à suivre tels que Taylor Fritz, 19 ans et très précoce aussi dans sa vie privée, ou Frances Tiafoe (19 ans) et Jared Donaldson (20 ans). Entre les deux, une valeur sûre avec encore une belle marge de progression : Ryan Harrison. A 24 ans et après déjà huit saisons chez les pros, l'ancien crack du circuit junior, passé par des années laborieuses, s'est installé cette saison dans le top 50 mondial de l'ATP. Une réussite qui se conjugue avec son épanouissement sur le plan personnel : vendredi 31 mars 2017, Ryan a épousé à Austin, au Texas, sa compagne Lauren McHale. Si le nom de jeune fille de la mariée évoque quelque chose aux fans de tennis, c'est normal : Lauren n'est autre que la soeur de Christina McHale, 43e mondiale à la WTA. Cette dernière ne s'est pas privée de partager sur les réseaux sociaux une superbe photo du jour du mariage, très fière de sa soeur qui l'avait naturellement choisie pour témoin, au lendemain de l'événement.