Ryan Lochte et Kayla, enceinte : Les jeunes mariés attendent leur 2e enfant

Ryan Lochte et sa femme Kayla Rae Reid nagent décidément en plein bonheur : un an et demi après être devenus parents pour la première fois, le sextuple champion olympique de natation et l'ancienne playmate de Playboy attendent leur second enfant.

Sur la charmante photo utilisée par madame pour faire l'annonce de sa grossesse sur Instagram, c'est leur fils Caiden, né le 8 juin 2017, qui exhibe son ventre, mais c'est bien sa maman qui est enceinte. "Nous sommes tellement tellement impatients ! Nous avons déjà trop hâte que tu arrives", ont-ils écrit en légende en pensant à ce "baby#2" qui doit les rejoindre en juin 2019.

De quoi occuper Ryan Lochte pendant la suspension de quatorze mois qu'il doit purger depuis le mois de juillet, infligée par l'agence américaine anti-dopage suite à une transfusion sanguine reçue en mai et jugée illicite. "Je n'ai jamais essayé de retirer un avantage en mettant quoi que ce soit d'illégal dans mon corps... Je suis peut-être écarté de la compétition, mais je vais continuer à m'entraîner chaque jour. Je veux plus que tout avoir le privilège de nager pour mon pays lors de mes cinquièmes Jeux olympiques à Tokyo en 2020", avait réagi Lochte après l'annonce de sa sanction.

Les JO et Ryan Lochte, c'est l'histoire de toute une vie. Au-delà de ses quatre olympiades depuis Athènes 2004, c'est lors des Jeux de Rio en 2016 qu'il a révélé son histoire d'amour avec Kayla Rae Reid. Le couple s'est ensuite fiancé au mois d'octobre, puis s'est marié en janvier 2018 lors d'une discrète cérémonie à domicile en Floride, avant de célébrer dûment cette union en compagnie de famille et amis le 9 septembre dernier en Californie.

Roi du chrono, Thorpe est dans les temps côté vie de famille : "Depuis que j'ai rencontré Kayla, j'ai toujours voulu avoir deux enfants avant les Jeux olympiques de 2020, alors ce sera parfait si elle tombe enceinte avant 2019", avait-il déclaré à People en marge de leur fête de mariage. "Nous avons toujours dit que nous aurions un garçon en premier, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant nous allons avoir une fille. J'aime l'idée d'être enceinte au moment de Noël, peut-être que je serai enceinte à Noël", avait poursuivi son épouse. Prémonitoire.