Ryan Lochte marié : Une deuxième cérémonie avec l'ex playmate Kayla Rae Reid

Le 9 janvier 2018, Ryan Lochte épousait Kayla Rae Reid à la mairie de Gainesville, en Floride. Huit mois après, jour pour jour, le célèbre nageur américain de 34 ans et l'ancien modèle Playboy de 27 ans se sont à nouveau échangé leurs voeux.

Invité à la cérémonie intime organisée le 9 septembre dernier dans au Morrow Ranch de Palm Springs (Californie), le magazine People partage une photo des jeunes mariés mais aussi quelques informations sur cette belle journée. Ryan Lochte et Kayla Rae Reid ont convié 100 invités, tous faisant partie de leurs familles et plus proches amis. "Peu importe ce qui est arrivé, Kayla a toujours été là pour me rattraper. Elle a été là à 100% et je lui dois tout", a confessé Ryan Lochte durant la cérémonie.

Si le couple, qui s'était fiancé en octobre 2016, a attendu aussi longtemps pour sceller une seconde fois son amour, c'est en raison du jeune âge de son fils qui est né en juin 2017. Ryan Lochte et Kayla Rae Reid souhaitaient que Caiden soit assez grand pour profiter des festivités.

Comblée de bonheur, l'ex-playmate a publié un message sur Instagram après la cérémonie. "Quelle journée. Entourés d'amour. Les Lochte!!! Merci à chacun d'entre vous d'avoir rendu ce jour magique", a réagi la jeune mariée, publiant la photo exclusive prise par People.