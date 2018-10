Ryan Murphy : Son fils guéri d'un cancer, il fait un don... de 10 millions !

"Je voudrais vous présenter Ford Theodore Miller Murphy. Aujourd'hui est un grand jour pour lui et pour notre famille. Il y a deux ans, ce petit garçon innocent au rire profond et à l'obsession des gros camions a été diagnostiqué d'un neuroblastome... un cancer pédiatrique souvent fatal." Avec ces quelques mots, Ryan Muprhy a mis les pieds dans le plat pour parler de la maladie de son fils.

Le créateur de 52 ans, à qui l'on doit Glee, Nip/Tuck, American Horror Story ou encore Pose, a donné des détails sur le cancer de son fils de 4 ans. "Le cancer de Ford - une tumeur abdominale de la taille d'une balle de tennis - a été repérée lors d'un banal contrôle par la brillante pédiatre Dr. Lauren Crosby. A partir de là, Ford a eu plusieurs interventions chirurgicales lourdes et plusieurs procédures difficiles. Ma meilleure moitié, David Miller, a été un roc pendant cette période - fort et patient - aimant (j'étais toujours tremblant comme une feuille). Ford était fort et aujourd'hui il est en pleine croissance. Il vient de célébrer ses quatre ans, un tournant qui nous ravi. Ford va bien grâce au Children's Hospital Los Angeles", a-t-il écrit.

Ryan Murphy a ainsi annoncé avoir fait un généreux don de 10 millions de dollars à l'établissement. "Afin que d'autres enfants puissent faire l'expérience de l'amour et des soins de cet établissement formidable", dit-il.

Le réalisateur et son mari le photographe David Miller sont aussi les parents de Logan Phineas Miller Murphy, né le 24 décembre 2012.