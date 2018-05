Ryan Reynolds délaisse une belle Italienne pour faire valser Josh Brolin

Sur le plateau du DALS italien, Ryan Reynolds a également dansé avec Josh Brolin. Et avec humour, celui-ci a révélé via Instagram qu'il a fait un cadeau à son acolyte – et pourtant ennemi dans le film. "Un rêve est devenu réalité hier soir. Ryan a toujours voulu faire le Danse avec les Stars italien avec un magnifique et incroyable ours mal léché. Eh bien, la nuit dernière, j'ai exaucé son voeu. Deadpool 2 a été difficile pour nous : il y a eu beaucoup de querelles entre nous, de la haine et des casseroles. On s'est laissé aller juste pour une soirée – une seule soirée – et quelle soirée cela a été", écrit l'acteur de 50 ans sur le réseau social, avec qui Ryan Reynolds a quitté le plateau main dans la main.