Sabrina (Secret Story), les visites de son fils au confessionnal : Révélations

Mardi 7 novembre 2017, Purepeople recevait Sabrina Perquis dans ses locaux, à l'occasion d'un Facebook Live. La candidate de Secret Story 5 et animatrice de radio VL est notamment revenue sur les critiques dont Amélie Neten fait régulièrement l'objet concernant son fils.

Celle qui a rejoint l'équipe du JTT de Non Stop People a tenu à défendre son amie contre les personne l'accusant d'abandonner son petit Hugo (5 ans) pour partir en tournage : "Effectivement, Amélie est ma copine et je sais comment elle vit en off. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle n'est pas en train de faire des émissions de télé-réalité (...), c'est une maman à plein temps. Son fils ne connaît pas la crèche, la garderie ou le centre aéré (...). C'est une très bonne maman. Si elle fait tout ça, c'est pour gagner de l'argent pour offrir des choses à son fils." Et de préciser que c'est la solution de facilité pour les internautes de "taper sur les enfants".

Elle-même a été accusée d'avoir laissé son fils de 14 ans durant trois mois pour participer à Secret Story. Pourtant, il n'en était rien comme elle nous l'a révélé : "On me l'a reproché il y a deux jours sur Instagram quand j'ai posté une photo de mon fils et moi (...). Ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'on ne parle pas sans juger. Mon fils venait me voir au confessionnal toutes les semaines, donc je ne suis pas partie en mode 'je te laisse'."

La jolie blonde nous a ensuite précisé après l'interview qu'elle avait négocié en amont avec la production de le voir durant son jour off. Le tout bien évidemment sous la surveillance d'un agent de sécurité.