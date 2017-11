Sacha Buyse (Secret Story 8) abusé sexuellement : "Mon parrain a abusé de moi"

Sacha Buyse (27 ans), révélé par Secret Story 8 en 2014, n'a pas eu une enfance facile.

Invité ce dimanche 5 novembre 2017 par Sam Zirah qui voulait prendre de ses nouvelles, Sacha, visiblement désireux de se dévoiler, a finalement expliqué ce qui l'avait motivé à multiplier les opérations de chirurgie esthétique, dont une pénoplastie il y a quelques mois... Sans tourner autour du pot, l'ex-Secrétiste est revenu sur l'agression sexuelle dont il a été la victime alors qu'il n'était qu'un pré-adolescent.

"J'ai été abusé sexuellement par mon parrain quand j'avais 11 ans. Avec la dépression suite à cette agression, je me suis réfugié dans la nourriture et j'ai pris énormément de poids. Je faisais presque 80 kilos quand j'avais 11 ans. En prenant autant de poids, évidemment le corps garde des séquelles. J'ai fait des opérations parce que je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Ça a gâché toute mon adolescence et même ma vie d'adulte. Ça m'a fait me demander ce que je pouvais faire pour me sentir bien", a-t-il expliqué avec honnêteté. Et l'ex-colocataire de Leila Ben Khalifa et d'Aymeric Bonnery de poursuivre : "J'en parle simplement aujourd'hui parce que j'ai subi ces opérations et que je ne vis plus avec mon mal-être."

Puis, quelques instants plus tard, alors qu'il tenait à rappeler avec fermeté que son agression sexuelle n'avait aucun rapport avec son homosexualité, Sacha est revenu sur les circonstances du drame : "C'était par mon parrain. Je ne pouvais avoir aucun plaisir avec ça. Je m'y attendais pas, c'est arrivé un soir, je me suis fait frapper. On a abusé de moi, c'est pas comme ça que j'aurais voulu commencer les choses... donc ça n'a rien à voir ! Il y a des sales personnes qui ont appris mon histoire et qui m'ont dit 'Tu es devenu PD à cause de ça', ça fait mal !"

