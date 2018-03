Samantha (Wild) agacée : Sa diarrhée trop mise en avant

Lundi 26 mars 2018, les téléspectateurs de M6 avaient rendez-vous avec le lancement d'une nouvelle émission d'aventures, Wild, la course de survie, animée par Stéphane Rotenberg. Dans ce programme où des binômes (un professionnel et un novice) ont trois jours pour rejoindre un point précis, en pleine nature, une candidate a marqué malgré elle les esprits.

En effet, la jolie Samantha (ostéopathe et sportive de l'extrême) est rapidement tombée malade en plein Botswana et, la déshydratation aidant, a souffert d'une diarrhée sévère. Si la jolie blonde a assumé son état à l'écran, elle ne s'attendait apparemment pas à ce que les images et surtout le son de ces moments un peu intimes soient diffusés en prime time sur M6 ce lundi ! On la comprend.

Désireuse de faire savoir son mécontentement, Samantha a décidé de prendre la parole sur Twitter mardi 27 mars. "#Wild #M6 Pas d'image dégradante des candidats ? Les bruitages étaient-ils nécessaires ? La rédactrice en chef peut calculer son profit, elle", a amèrement regretté la candidate de Wild.

Heureusement, elle a aussi pu compter sur le soutien de certains internautes bienveillants. "C'est honteux de la part de la production de l'émission d'avoir laissé les bruits, mais ne t'en fait pas, je retiens que tu es une battante. Bonne chance pour la suite !", "Un manque de respect hallucinant...", "Oui j'avoue, j'ai trouvé ça très moyen également, pas besoin de détails, on avait tous compris", pouvait-on lire dès les premières réactions.