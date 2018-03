Samuel Étienne privilégié ? Il s'agace : "Je travaille comme un acharné"

Samuel Étienne est un homme très occupé.

Quand il n'anime pas Questions pour un champion sur France 3, le journaliste de 46 ans présente le 6h Info de France 2 puis de 6h30 à 9h30, la matinale de France Info TV (Canal 27). Une grande exposition qui agace visiblement certaines personnes puisque Samuel Étienne a reçu un message peu sympathique sur Facebook mardi 27 mars 2018.

"Et après, on se demande pourquoi certains journalistes crèvent la faim et les piges.... faut être une 'tête d'affiche' sinon c'est carence à Radio France !", pouvait-on lire à la suite d'un statut récapitulant ses activités. Agacé par cette pique, Samuel Étienne a pris le temps de répondre à celle qui critiquait sa trop grande présence dans les médias.

"Chère Cynthia, près de vingt-cinq ans que je travaille comme un acharné pour me faire une place dans ce beau métier. Pas plus doué qu'un autre, j'ai compensé par le travail, l'engagement, l'investissement, acceptant les piges, les horaires, l'absence de vacances qui en rebutaient d'autres. Et je continue... Je suis fier du résultat, et des compétences acquises. Si vous êtes, vous aussi, journaliste, je vous invite à suivre mon chemin. Il est compliqué, douloureux, exténuant parfois, mais, effectivement il peut vous mener au succès dans ce métier exigeant. On n'est pas 'tête d'affiche' pour reprendre votre expression, on le devient", a-t-il rétorqué, s'attirant ainsi de nombreux likes sur le réseau social.