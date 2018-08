Samuel Le Bihan papa : Première photo du bébé en plein allaitement

"Le manque de sommeil ne me gêne pas et je suis toujours en train de redécouvrir cet être qui arrive à la vie et ça m'émeut complètement", assurait de son côté le jeune papa de 52 ans dans son interview. Quant à la maman, "elle va très bien, elle est en pleine forme, elle allaite et elle est super heureuse". Samuel Le Bihan est déjà le papa de deux autres enfants, Angia (7 ans) qu'il a eue avec sa précédente compagne Daniela Beye, et Jules (23 ans), né de son union avec l'actrice Patricia Franchino.