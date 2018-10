Sandra Lou en pleine reconversion : "Il faut que je revoie mon plan de carrière"

Sandra Lou recherche du travail et elle compte sur vous pour l'aider ! Le 29 septembre 2018, l'animatrice télé a publié un texte sur la plateforme professionnelle en ligne LinkedIn dans lequel elle expose longuement son désir de repenser sa carrière.

"Je viens par cette lettre sincère, bourrée de lucidité et surtout dénuée d'aigreur, vous annoncer qu'après 18 ans de loyaux services dans le PAF, je pense sérieusement à mon évolution professionnelle, appelez ça 'reconversion' si vous le souhaitez."

Écartée de tout événement médiatique depuis plusieurs années, Sandra Lou explique être contrainte de revoir ses ambitions professionnelles : "A priori, il y avait une date de péremption sur l'emballage 'Sandra Lou' et c'est certes avec un peu de fatalité que je suis forcée de reconnaître qu'à 37 ans, il faut que je revoie mon plan de carrière."

L'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais se fend alors d'étaler ses dernières expériences "dans l'ombre" comme elle le précise, à savoir du doublage, de la production, de la direction de casting ou encore l'animation de cours de media training. Autant de postes différents qui l'amènent aujourd'hui à revoir ce qu'elle désire vraiment faire. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'un job où "porter des minijupes et faire 10 ans de moins n'est pas le principal critère de sélection". Voici donc sa proposition de candidature spontanée publiée et en attente de réponses. À bon entendeur.

Pour rappel, Sandra Lou débarque pour la première fois sur les antennes dans une sitcom, Le Groupe, diffusée sur France 2 en 2001. Elle est ensuite contactée par M6 pour rejoindre le casting du Bachelor, où elle est éliminée en demi-finale et dont sa chute des escaliers est encore mémorable. Après quelques apparitions dans des téléfilms ou autres séries et publicités, Sandra Lou se tourne enfin vers l'animation en présentant Génération Hit, Fan De, Drôles de gags, Incroyable mais vrai ! et même Danse avec les Stars, la suite en 2012.