Sandrine Quétier en body et bas résilles : l'ex-animatrice fait le show

À la surprise générale, Sandrine Quétier, célèbre animatrice de TF1, a choisi de tout quitter pour la comédie. Et la belle brune vient de dévoiler un autre de ses talents, la danse, dans le spectacle d'un ex-collègue, juré de Danse avec les stars, Chris Marques. La femme de 48 ans qui est aussi chanteuse, a osé, pour l'occasion, une tenue très sexy.

Dimanche 21 avril avait lieu au Zénith de Rouen une nouvelle représentation de Alors on danse, spectacle créé par Chris Marques et sa femme Jaclyn Spencer, dans lequel on retrouve des stars de DALS comme Christophe Licata, son épouse Coralie. En guest hier soir, Sandrine Quétier avait sorti le grand jeu. L'ex-animatrice de 50 mn inside qui approche de la cinquantaine a de quoi faire pâlir les plus jeunes danseuses du spectacle.

En body noir scintillant et en bas résille, la belle brune a dévoilé un corps svelte et musclé. On est loin des tailleurs qu'elle portait pour présenter ses émissions. D'ailleurs, ses followers ont tous été subjugués et l'ont encensée.