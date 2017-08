Sandrine Quétier publie de rares photos de ses enfants Lola et Gaston

Sandrine Quétier est d'habitude très discrète sur sa vie privée. Mais à la veille de la rentrée, elle s'est lâchée. L'animatrice que l'on peut voir dans Danse avec les stars – on ne sait toujours pas qui sera à ses côtés pour présenter le programme cet automne – et 50' inside a en effet dévoilé deux photos de ses adolescents.

Sur la première, postée mardi 29 août, les followers Instagram de l'animatrice de 46 ans ont pu découvrir Lola (16 ans) et Gaston (14 ans) lorsqu'ils étaient petits. Gaston, tranquillement installé dans une poussette en salopette, regarde l'objectif, entouré de trois autres enfants. Quant à Lola ? Difficile de savoir si elle se trouve à la gauche de la photo ou derrière son frère. Eh oui, la présentatrice a pris soin de ne pas préciser où se trouvent ses bébés. En tout cas, les propos qui accompagnent cet instantané nostalgique prêtent à sourire : "Il y a 12 ans déjà... une époque bénie... avant la mutation... En une espèce qui parle fort, mange beaucoup, pue des pieds, parle un langage étrange voire incompréhensible, se tord de rire et pleure en l'espace de 5 secondes, vit dans une grotte toujours en bordel, lève les yeux au ciel, râle beaucoup aussi... Et malgré ces bizarreries, je l'adore cette espèce, elle me fait rire, elle me fascine, elle m'émeut... Je vous aime très fort mes amours petits ou... presque grands."