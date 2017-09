Sandrine Quétier : Rare sortie avec son compagnon...

Alors qu'elle s'apprête à reprendre les commandes de la 8e saison de Danse avec les stars, l'animatrice Sandrine Quétier se détend un peu. Elle a ainsi assisté, avec un parterre de stars, à la générale de la pièce La Vraie Vie, au théâtre Edouard VII à Paris, le 18 septembre. Et elle n'était pas seule...

C'est une Sandrine Quétier très souriante qui a pris la pose pour les photographes. La populaire animatrice de TF1, âgée de 46 ans, partageait sa soirée avec son compagnon Sébastien Goales, très discret, et avec lequel elle ne s'affiche pratiquement jamais. De son amoureux, on ne sait que peu de choses si ce n'est qu'il est cadre dans une grande entreprise française... Avant cette belle histoire, l'animatrice a été en couple avec le réalisateur Fabrice Michelin, père de ses enfants Lola, 16 ans, et Gaston, 14 ans,

Le couple a pu applaudir la troupe de La Vraie Vie, composée de Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Alka Balbir, Bernard Murat et Anne Benoît. La pièce est de Fabrice Roger-Lacan et la mise en scène est signée Bernard Murat.

Thomas Montet