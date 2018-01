Sandrine Quétier, son départ de DALS : "Je n'ai ni soulagement ni regret"

En décembre dernier, nous annoncions en exclusivité le départ de Sandrine Quétier de TF1. Une information rapidement confirmée par l'animatrice. Un mois plus tard, la pétillante brune se confie sur le sujet auprès de nos confrères de Télé Star.

Rappelons que Sandrine Quétier quitte TF1 mais pas totalement Danse avec les stars. En effet, si elle n'est plus aux commandes de l'émission, elle anime la tournée. Une tournée qu'elle ne considère pas comme celle de ses "adieux". D'ailleurs, celle qui co-animait 50' Inside avec Nikos Aliagas n'a "pas l'impression de quitter DALS" : "Je suis encore sur la tournée et j'y serai peut-être l'année prochaine. Regardez, Laurent Ournac a arrêté la coprésentation de l'émission mais il est quand même sur la tournée. Qui sait ?"

Dans les coulisses de la tournée, l'animatrice "profite de chaque minute", comme elle l'indique à nos confrères du Parisien. "Tout cet amour, je le prends et je le garde", lance-t-elle également. Très émue, elle avoue que DALS est "une émission qui compte" dans sa vie. Et de nuancer : "Je suis très heureuse. Je n'ai ni soulagement ni regret."

Sandrine Quétier le sait, DALS lui survivra. "La marque est plus forte que l'animateur", estime-t-elle. Et à sa place, elle voit bien certains camarades dont elle taira le nom. "Je vais me mettre 25 animateurs à dos donc je vais vous dire que les animateurs ont tous fait leurs preuves cette année dans Danse avec les stars", précise-t-elle à Télé Star. Et c'est le coeur léger et avec "des centaines de beaux souvenirs" qu'elle quitte l'animation de DALS et TF1.

Toutefois, questionnée sur son avenir, Sandrine Quétier est catégorique : "Je n'ai pas envie de vous parler de mes projets." Elle indique également ne pas vouloir choisir entre l'animation, la fiction et la musique. "Je ne veux pas qu'on me range dans une case", conclut-elle.

Pour rappel, Sandrine Quétier avait été annoncée sur France 2 par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Au lendemain de cette annonce, la jeune femme avait saisi son compte Twitter afin de démentir l'information. "Je n'ai aucune négociation en cours avec France Télévisions", assurait-elle. Affaire à suivre...