Sara Giraudeau, ex-phobique, veut "adoucir le quotidien de ses filles"

Sara Giraudeau est sur tous les fronts. Six mois après avoir remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Petit Paysan, l'actrice de 33 ans vient de clôturer le Festival de Deauville (du 31 août au 9 septembre 2018) où elle officiait en tant que jurée. Et c'est en Normandie que le journal Le Figaro l'a justement retrouvée pour l'interviewer.

Dans cet entretien, la fille des acteurs Anny Duperey et Bernard Giraudeau (disparu en 2010) s'est notamment confiée sur ce nouveau projet qui lui tient à coeur. Elle vient en effet de réaliser pour la chaîne arte un documentaire commandé pour l'émission Square Artiste. Dans ce "petit 20 minutes", Sara Giraudeau explore "la maladie et la mort des enfants", elle qui est marraine depuis huit ans de l'association Le Rire Médecin, qui accueille des clowns dans les services pédiatriques hospitaliers. "J'ai tourné cinq jours à l'hôpital Robert-Debré en immuno-hémato, service très lourd de cancérologie, dit-elle avec grande émotion. En dehors de la naissance de mes enfants, c'est l'aventure la plus magnifique et la plus douloureuse de ma vie", lance-t-elle. Le documentaire sera diffusé début décembre.

J'ai traversé de grandes difficultés à l'école

Maman de Mona (7 ans) et Bonnie (2 ans) avec son compagnon de longue date, le comédien Simon Hubert, Sara Giraudeau affirme qu'elle aurait forcément exercé un métier artistique autour des enfants si elle n'était pas devenue actrice. "J'ai beaucoup d'empathie pour cet âge", poursuit-elle. Elle admet avoir elle-même traversé "de grandes difficultés à l'école". "Mes parents n'ont pas fait d'études et n'ont pas compris ce que j'éprouvais", glisse-t-elle. C'est finalement un psychiatre qui lui a diagnostiqué une "phobie scolaire" et qui a encouragé sa famille à la scolariser dans un établissement adapté. Aujourd'hui mère de famille, Sara Giraudeau "met un point d'honneur à adoucir le quotidien de ses filles" qui sont scolarisées à l'école publique. Le bon moyen pour elles de "côtoyer le monde réel".