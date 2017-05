Sarah Fraisou dévoile sa nouvelle silhouette post-chirurgie esthétique !

Sarah Fraisou est de nouveau passée sur le billard. En effet, à la mi-mai, la candidate de télé-réalité au casting des Anges 9 s'était envolée pour la Tunisie. Sur place, elle avait alors eu recours à la chirurgie esthétique.

Si les internautes avaient d'abord cru à une réduction mammaire, Sarah Fraisou avait finalement révélé avoir subi une opération visant à affiner sa silhouette, sans toutefois nommer directement une liposuccion.

Sur Snapchat, la candidate de télé-réalité a dévoilé le résultat. Ainsi, elle a posté une photo de sa nouvelle silhouette. Elle y prend la pose en crop top blanc et jupe rouge moulante. Sarah Fraisou affiche alors une taille bien plus marquée et des fesses plus rebondies encore qu'auparavant.

En début d'année, elle avait été la cible de critiques après avoir posté des photos d'elle en bikini, à la plage. Sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, Sarah Fraisou avait répondu à ces attaques sur son physique.

"Je suis en maillot de bain en vacances, donc je fais juste partager mes photos de vacances. Je pense que si je faisais 20 kilos de moins, on n'en aurait pas parlé. Je pense que c'est une photo tout à fait normale", avait-elle estimé.

Dans la foulée, Sarah Fraisou avait confié s'assumer à 100%, et passer outre les différentes critiques sur son poids : "Ça ne me touche pas du tout. Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris." De quoi clouer le bec de ses détracteurs !