Sarah Fraisou : Son ex Malik, devenu papa, dévoile le visage de son fils

Le 13 avril dernier Malik, ex-compagnon de Sarah Fraisou (Les Anges 9), a créé la surprise générale en dévoilant être papa pour la première fois. Un bébé surprise, né d'une relation sexuelle avec une jeune femme qu'il n'a vue "qu'une seule fois". "Cet enfant a été conçu avec une fille que je ne connais même pas, hors mariage (...). Maintenant, je suis devenu père. Le petit est né il y a quelques jours. Je n'ai pas osé le dire à ma mère. J'ai peur de sa réaction. (...) Je vais lui offrir une belle vie mais je n'étais pas prêt pour avoir un enfant maintenant", avait-il confié sur Snapchat.

Presque quinze jours plus tard, le jeune homme vient de révéler le visage de son fils sur le même réseau social. On peut y voir le nouveau-né pleurer et dormir dans les bras de son père. Mais voilà, comme on peut l'entendre dans les vidéos postées par Malik, la paternité n'a pas l'air de l'enchanter.

Après avoir dit qu'il attendait que son enfant dorme pour pouvoir se préparer une chicha, il a poursuivi : "Ça m'a grave épuisé de le garder une demi-heure. Au final, je vais me fatiguer et il va aimer que sa mère. En gros, je suis qu'un chiffon. (...) C'est trop facile d'être mère. C'est très très dur mentalement d'être père, c'est fatigant."