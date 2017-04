Sarah Fraisou : Son ex Malik, en larmes, annonce être papa !

Malik est loin d'avoir le moral en ce moment. Jeudi 13 avril 2017, l'ancien mari de Sarah Fraisou (Les Anges 8) s'est saisi de son compte Snapchat afin de faire part d'une nouvelle qui l'a bouleversé : il est papa !

"J'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas par où commencer", a confié le jeune homme. Il a ensuite précisé que sa famille n'était pas encore au courant et qu'il préférait faire l'annonce sur le réseau social. Après quoi, il a rappelé avoir passé la "pire année de [sa] vie" : "Comme vous le savez, je suis une personne qui n'a pas de chance (...). Je me suis marié avec Sarah et ça a été un mariage assez spécial. Ça s'est super mal fini entre nous. À la suite de ça, je me suis fait tirer dessus. Je ne trouve pas la fin à tous mes problèmes (...). Je n'en peux plus."

L'année 2017 ne s'annonce pas meilleure pour Malik. La raison ? Après sa première rupture avec Sarah, il a eu une relation sexuelle avec une jeune femme qu'il n'a vue "qu'une seule fois". "Elle m'a recontacté il y a quelques jours pour me dire qu'elle allait accoucher d'un enfant qui est de moi. Je ne sais pas quoi faire. Cet enfant a été conçu avec une fille que je ne connais même pas, hors mariage (...). Maintenant, je suis devenu père. Le petit est né il y a quelques jours. Je n'ai pas osé le dire à ma mère. J'ai peur de sa réaction", a-t-il révélé, en larmes.

Et de poursuivre : "Aujourd'hui je suis perdu, je veux juste qu'on m'aide. Je vais lui offrir une belle vie mais je n'étais pas prêt pour avoir un enfant maintenant." Malik a malgré tout assuré qu'il allait tout faire pour reprendre le contrôle de sa vie.