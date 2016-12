Sarah Fraisou : Son impressionnante perte de poids en 2016 !

En 2014, les téléspectateurs de W9 faisaient la connaissance de Sarah Faisou dans la deuxième édition des Princes de l'amour. Une prétendante qui a directement tapé dans l'oeil du public grâce à ses formes très voluptueuses et surtout, son énorme poitrine ! Et ses fans ont apprécié qu'elle assume son corps à 100%.

Toutefois, Sarah Fraisou n'a pas résisté à l'envie de faire de la chirurgie esthétique : elle a fait injecter la graisse de son ventre dans ses fesses afin d'avoir le popotin Nicki Minaj et un ventre plus plat comme elle l'a confié à plusieurs reprises lors de différentes interviews. Ravie, l'ex-candidate des Anges avait affiché fièrement le résultat de son opération. Et quelques mois plus tard, c'est une silhouette encore plus amincie qu'elle dévoilait sur des réseaux sociaux.

À la suite de sa rupture avec Malik, après qu'il l'a supposément violentée, Sarah Fraisou s'est délestée de pas moins de 10 kilos. Et elle n'a pas tardé à montrer sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Cela lui a, semble-t-il, donné des idées puisqu'elle a pris la décision de se lancer dans un régime alors qu'elle s'était promis de ne jamais en faire. Au programme : soupe et compotes, afin de perdre entre 15 et 20 kilos avant la fin de l'année ! La jeune femme a également expliqué récemment sur Snapchat qu'elle se mettait au sport pour atteindre rapidement son objectif.

On lui souhaite de réussir.