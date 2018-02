Sarah Jessica Parker brouillée avec Kim Cattrall : "C'est triste, mais..."

Sarah Jessica Parker était l'invitée de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen, le 1er février 2018, et elle a réagi aux récentes déclarations de son ancienne collègue de Sex and the City, Kim Cattrall.

Alors que l'idée de faire un troisième film adapté de la série culte était récemment à l'étude, Kim Cattrall (alias Samantha) s'y était opposée et des rumeurs disaient que c'était en raison d'un désaccord financier... Peu après, Sarah Jessica Parker (alias Carrie) avait réagi en se disant triste et en taclant son ancienne consoeur. Nouvelle réponse de la Kim, qui avait estimé que sa collègue aurait pu se montrer "plus sympa" tout en rappelant qu'elles n'avaient jamais été "amies".

A la télévision, Sarah Jessica Parker a dit avoir simplement eu "le coeur brisé par ces remarques". Et d'ajouter : "C'est triste, mais je continue de croire que ce qui nous lie c'est cette expérience si particulière. C'était une expérience professionnelle, mais c'est devenu personnel, parce que ça a duré des années et des années, donc j'espère que cela pourra éclipser ce qui s'est dit récemment (...) Nous avons été collègues, et c'est en quelque sorte mieux comme ça car cela permet de dresser une frontière entre les relations professionnelles et personnelles."

Thomas Montet