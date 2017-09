Sarah Lopez et la chirurgie esthétique : Ce qu'elle a refait et à quel prix...

Depuis son passage dans Secret Story 10 (NT1), Sarah Lopez assume son recours à la chirurgie esthétique. Ainsi, lors d'un Facebook live sur la page de nos confrères de Purebreak, la bombe – qui participe également aux Vacances des Anges 2 (NRJ12) – se confie sans tabou sur le sujet.

Sarah Lopez indique avoir gonflé ses lèvres via "quelques injections à l'acide hyaluronique". En plus de sa bouche, l'ex-compagne de Vincent Queijo confie avoir eu recours à une augmentation mammaire. Mais, "c'est tout", assure-t-elle. Et elle n'est pas prête à se laisser tenter pour d'autres opérations de chirurgie esthétique. Mais combien lui a coûté sa nouvelle poitrine ? Décomplexée, l'acolyte de Jaja se livre : "En France, il faut compter 5 000 euros pour une poitrine. Dans d'autres pays, c'est moins cher."

Pour rappel, après son passage dans Secret Story 10, Sarah Lopez avait déjà évoqué le sujet au micro de Purepeople. "J'ai refait ma poitrine à 20 ans (...). Après, j'ai fait des petites injections aux lèvres à partir de mes 24 ans. C'est tout, je n'ai pas refait mes fesses comme j'ai pu le voir, ni mon visage", nous avait-elle assuré. Et, à l'époque déjà, la jolie brune avait précisé s'arrêter là "pour le moment". "J'ai fait ces deux choses et c'est très bien", lâchait-elle.