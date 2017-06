Scarlett Johansson embrase New York et rayonne, glamour et chic à la fois

C'est un fait, Scarlett Johansson excelle dans l'exercice du tapis rouge. Quelques semaines après l'avoir prouvé avec pléthore de robes et de styles lors de la tournée mondiale de Ghost in the Shell, la star américaine a récidivé à New York en faisant coup double, deux soirs d'affilée. La belle de 32 ans a tout d'abord illuminé les Tony Awards, dimanche 11 juin. Face aux stars du soir telles qu'Orlando Bloom, Glenn Close ou Olivia Wilde, ScarJo avait opté pour un ensemble blanc griffé Michael Kors, composé d'une veste avec ceinture et d'une longue jupe fendue. Ajoutés à ce look très chic, un maquillage renforcé au niveau des yeux et des cheveux délicatement coiffés en arrière : la bombe n'est pas passée inaperçue.

Le lendemain, Scarlett prenait part à la première de son nouveau film, une comédie intitulée Rough Night (#Pire Soirée en version française). À nouveau, l'actrice faisait confiance à Michael Kors en arborant une robe en argent scintillant qui moulait ses formes. Cette fois, ses cheveux blonds étaient plaqués sur le côté, donnant une tout autre forme à son visage. Scarlett Johansson a ainsi fait sensation devant les Demi Moore, Zoë Kravitz et Kate McKinnon.

Rough Night raconte comment cinq amies, qui se sont connues à l'université, se retrouvent dix ans plus tard pour un week-end entre célibataires à Miami. Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce qui arrive à un strip-teaser à cause d'elles, la petite fête va partir en vrille... Que faire face à la gravité de la situation ? Comment s'en sortir ? D'idées stupides en solutions loufoques, c'est l'escalade dans le délire. Au final, si elles s'en sortent, les cinq filles seront plus proches que jamais...

Rough Night sortira chez nous le 2 août.