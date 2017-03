Scarlett Johansson lumineuse à Paris au côté d'une Juliette Binoche décolletée

Hier soir, mardi 21 mars, le Grand Rex faisait le plein pour accueillir l'avant-première française et européenne de Ghost In The Shell. Après le lancement en grande pompe en présence de toute l'équipe à Tokyo, les principaux membres du cast, Scarlett Johansson en tête, se sont retrouvés sur le tapis bleu du fameux cinéma parisien.

Pour Scarlett, cette première devait avoir un goût on ne peut plus particulier, elle qui a une histoire avec Paris, entre son mari Romain Dauriac et la boutique de popcorn qu'elle a ouverte dans le Marais avec son homme. Sauf que le contexte a quelque peu changé. En instance de divorce avec le père de sa fille Rose Dorothy, cette venue en public dans la capitale française était la première depuis l'annonce de sa séparation avec Romain Dauriac.

C'est pourtant une star on ne peut plus radieuse qui est apparue devant les caméras, photographes et fans massés aux abords du Grand Rex mardi soir. Le divorce ? Il a été mis de côté et c'est comme si de rien n'était pour la comédienne, visiblement ravie de promouvoir son film dans une ville qu'elle connaît très bien – même si, a priori, elle n'y vivra plus. Vêtue d'une tenue Azzedine Alaïa, ScarJo a allié glamour et élégance, tout en conservant une pointe d'audace et de fantasque.

Non loin d'elle, Juliette Binoche a fait fièrement crépiter les flashs. Sur ses terres, l'actrice de 53 ans a irradié dans une robe Christian Dior décolletée à souhait avant de poser, complice, avec la star de Ghost In The Shell. Les deux femmes ont ensuite été rejointes par le réalisateur Rupert Sanders – l'homme qui avait trompé sa femme avec Kristen Stewart et par qui le scandale éclata – puis Pilou Asbaek. Le magnétique Michael Pitt ainsi que Danusia Samal et Adwoa Aboah complétaient le très beau plateau du soir.

Ghost In The Shell sortira dans nos salles le 29 mars.