Scarlett Johansson : Romain Dauriac l'implore de retirer sa demande de divorce

La situation est tendue entre l'Américaine Scarlett Johansson et le Français Romain Dauriac. Les parents de la petite Rose Dorothy (2 ans) se séparent mais n'arrivent pas à s'accorder sur les conditions de cette rupture. Celui qui a épousé la star d'Avengers le 1er octobre 2014 a fait parvenir à People Magazine un communiqué pour donner sa position.

"C'est bien malheureux, particulièrement pour notre fille, que Scarlett ait déposé sa demande de divorce et rendu nos différends publics. Je l'implore de retirer son action au plus vite et de retourner, aussi difficile que cela soit, à la table des négociations. Nous sommes les parents d'une adorable petite fille que nous continuerons d'élever ensemble de nombreuses années, partageant avec elle ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire", a déclaré Romain Dauriac.

Mardi 7 mars, Scarlett Johansson a officiellement demandé le divorce après deux ans de mariage. L'avocat de Romain Dauriac, Hal Mayerson, a expliqué qu'elle avait pris cette décision alors que le couple était en pleines négociations privées pour se séparer. "Nous sommes choqués que cela ait été porté devant la justice. Nous sommes en train de négocier la meilleure situation pour leur fille Rose, de régler des questions financières, donc nous sommes étonnés que [le camp de Scarlett Johansson ait] fait cela. Nous les avons informés que nous voulions à tout prix éviter cela." La soi-disant volonté de Romain Dauriac d'aller s'installer en France avec la petite Rose aurait-elle compliqué les choses ?

Un peu plus tôt, l'actrice de 32 ans avait révélé par voie de communiqué sa détermination à protéger sa vie privée et celle de sa fille : "En tant que mère dévouée et en tant qu'individu totalement conscient que ma fille sera un jour assez grande pour lire les articles sur sa vie, je veux seulement dire que je ne commenterai jamais la fin de mon mariage. Au nom du respect de mon souhait en tant que parent et pour toutes les mères, c'est avec politesse et bienveillance que je demande aux autres parties et aux médias de faire la même chose. Merci."

Il semble que les deux parties veulent éviter que leurs déboires personnels soient étalés comme ceux de Johnny Depp ou encore Angelina Jolie. L'héroïne très attendue de Ghost in the Shell va tout faire pour échapper à la moindre question gênante durant la promotion de ce film. En juillet, elle fera son retour dans le registre comique avec Pire soirée (Rough Night), mais pas sûr qu'elle ait envie en ce moment de s'amuser...