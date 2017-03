Scarlett Johansson s'exprime sur son divorce avec Romain Dauriac et leur fille

C'est avec fermeté que Scarlett Johansson s'est exprimée pour la première fois publiquement sur son divorce avec Romain Dauriac. L'actrice de 32 ans a transmis aux médias un communiqué qui révèle sa décision mais, surtout, sa détermination à protéger sa vie privée et celle de sa fille Rose : "En tant que mère dévouée et en tant qu'individu totalement conscient que ma fille sera un jour assez grande pour lire les articles sur sa vie, je veux seulement dire que je ne commenterai jamais la fin de mon mariage. Au nom du respect de mon souhait en tant que parent et pour toutes les mères, c'est avec politesse et bienveillance que je demande aux autres parties et aux médias de faire la même chose. Merci."

C'est le 1er octobre 2014 que l'Américaine Scarlett Johansson s'est mariée avec le Français Roman Dauriac, ancien éditeur du magazine français Clark. Un mois plus tôt, elle avait donné naissance à leur fille Rose, aujourd'hui âgée de 2 ans. Leur dernière apparition publique remonte au mois d'octobre dernier, lorsqu'ils avaient inauguré ensemble la boutique de pop-corn Yummy Pop à Paris. Avant cette relation, la star d'Avengers a été en couple avec Jared Leto, Josh Harnett, Sean Penn ou encore Nate Taylor, et elle a été l'épouse de Ryan "Deadpool" Reynolds de 2008 à 2010.

Si Scarlett Johansson ne veut pas se retrouver en couverture des tabloïds et refuse que ses déboires sentimentaux soient étalés comme ceux de Johnny Depp ou encore Angelina Jolie, elle promet de briller sur grand écran dans Ghost in the Shell, adaptation du manga culte de Masamune Shirow. Elle joue dans ce long métrage de science-fiction le rôle de Motoko Kusanagi, sous la direction de Rupert Sanders (Blanche-Neige et le chasseur), au côté notamment de Juliette Binoche et de Takeshi Kitano. La sortie du film est prévue au cinéma le 29 mars en France. Reste à savoir si lors de la promotion, la star américaine pourra échapper aux questions intrusives sur sa vie privée.