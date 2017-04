Scarlett Johansson retrouve son ex Romain Dauriac après la tempête du divorce

La situation semble s'être apaisée entre Scarlett Johansson et son ex-compagnon, le Français Romain Dauriac. Après l'annonce de son divorce début mars, l'actrice de 32 ans s'était exprimée pour confirmer la séparation, assurant qu'elle était déterminée à préserver sa vie privée, tandis que le père de sa petite Rose Dorothy (2 ans) l'avait implorée de retirer sa demande de divorce.

"C'est bien malheureux, particulièrement pour notre fille, que Scarlett ait déposé sa demande de divorce et rendu nos différends publics. Je l'implore de retirer son action au plus vite et de retourner, aussi difficile que cela soit, à la table des négociations. Nous sommes les parents d'une adorable petite fille que nous continuerons d'élever ensemble de nombreuses années, partageant avec elle ses joies et ses peines comme seuls des parents peuvent le faire", avait-il écrit dans un communiqué transmis à People.

Un mois plus tard, les rapports sont redevenus cordiaux entre la star américaine et l'ex-journaliste de 34 ans. Preuve en est, le duo a signé sa première apparition publique en l'espace de plusieurs mois mercredi 5 avril à New York. Réunis à l'occasion d'un vernissage, Scarlett Johansson et Romain Dauriac ont ainsi volontiers pris la pose devant la caméra du photographe présent, signifiant ainsi leur intention de préserver la meilleure relation possible afin de protéger l'intimité et le bien-être de leur petite Rose.