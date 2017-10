Scott Disick et Sofia Richie amoureux : Escapade très câline à Venise

Leur différence d'âge a de quoi interpeller mais Scott Disick (34 ans) et Sofia Richie (19 ans) s'en moquent éperdument. Officiellement en couple depuis la fin du mois de septembre, alors que des rumeurs à leur sujet couraient depuis plusieurs semaines, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian et la fille du chanteur Lionel Richie ne se lâchent plus. Les amoureux ont quitté Los Angeles en début de semaine pour se rendre en Europe et passer quelques jours dans l'une des villes les plus romantiques qui soient : Venise.

Charmés par la cité des doges, Scott Disick et Sofia Richie laissent leur amour s'exprimer au grand jour. Très tactiles, les tourtereaux passent leur temps collés l'un à l'autre, échangeant de nombreux baisers au restaurant, dans la rue ou sur les gondoles. Stylée dans un pantalon noir brillant, Sofia Richie s'est volontiers laissé photographier par son nouveau compagnon. Visiblement très épanoui au côté de celui qui se fait surnommer "The Lord", le jeune mannequin expose son bonheur sur Instagram. Autant de photos qui ne plairont sans aucun doute pas à Lionel Richie.