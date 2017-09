Scott Disick (34 ans) et Sofia Richie (19 ans) officialisent leur romance

Plus tôt dans la journée, le duo s'était retrouvé en tête à tête sur une plage avant de rejoindre un groupe d'amis pour une virée en bateau. Complices et tactiles, Scott Disick et Sofia Richie ne se cachaient déjà plus, multipliant les gestes tendres d'affection et les baisers furtifs.

Une chose est sûre, cette idylle n'est pas pour plaire à tout le monde. Selon le magazine Us Weekly, l'aînée du clan Kardashian est persuadée que son ex ne restera pas longtemps avec sa nouvelle petite amie. "Kourtney pense que cette passade est un peu bizarre, mais plus rien ne la choque. Kourtney aimerait juste que Scott soit de nouveau lui-même. Elle a trois enfants avec lui, donc elle voudra toujours le mieux pour lui et s'assurera toujours qu'il soit heureux", a-t-on révélé.

Dans un même temps, le tabloïd The Sun affirme que Scott Disick est "dévasté" depuis qu'il a été viré de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian. Membre du cast depuis les débuts du programme de télé-réalité en 2007, il aurait été récemment éconduit par la momager du clan Kris Jenner, lassée de ses nombreux excès et de ses dérapages avec l'alcool. Une information qui n'a pas encore été démentie ni confirmée par le principal intéressé mais qui expliquerait la médiatisation soudaine de son couple avec Sofia Richie. "Scott aime la célébrité et le statut apportés par l'émission. Il craint de ne plus intéresser personne maintenant qu'il ne fait plus partie du show", a-t-on glissé.

Pour rappel, Sofia Richie est l'ex de Justin Bieber, lui-même ex-conquête de Kourtney Kardashian... Le monde est si petit.