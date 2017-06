Bella Thorne évoque son flirt raté avec Scott Disick : "C'était trop pour moi"

Le mois dernier, Scott Disick (34 ans) avait surpris les médias en s'affichant très proche de Bella Thorne (19 ans) lors de son séjour à Cannes. Déterminé à tout mettre en oeuvre pour tenter de rendre jalouse son ex, Kourtney Kardashian, le party boy avait par la suite enchaîné les flirts très publics avec de multiples femmes, faisant jaser la presse à scandale et s'attirant les foudres du clan Kardashian.

Des semaines plus tard, Bella Thorne s'est exprimée au sujet de cette folle escapade, se confiant sur sa relation avec le père de famille. Interviewée par le magazine Complex, celle qui a renoué avec son ex Gregg Sulkin a expliqué qu'elle avait rencontré Scott Disick par l'intermédiaire du chanteur French Montana peu de temps avant leur départ pour Cannes lors d'une fête organisée chez elle, à Los Angeles.

Un mode de vie "hardcore"

Questionnée sur l'une des photos capturées au bord de la piscine de leur hôtel cannois, où elle était apparue avec la main de Scott Disick sur sa poitrine, Bella Thorne a évoqué un contexte étonnant. "Honnêtement, mon téton est sorti de mon bikini et il avait essayé de remettre ça pour moi et on dirait qu'il est en train d'attraper mon sein. C'était plutôt sympa de sa part de ne pas rester assis à regarder mon téton parce que mes seins sont gros, ils sortent de mon T-shirt tout le temps ! Y a pas moyen qu'ils restent en place", a-t-elle élégamment confié.

Dans son entretien, la jeune femme a également mentionné son départ précipité de Cannes après quelques heures de fête seulement. Mécontente du mode de vie de Scott Disick, Bella Thorne a plié bagage avec sa soeur Dani pour rentrer illico à Los Angeles. "Scott est très gentil, adorable, charmant. Je ne bois pas, et il boit énormément. Et ça s'est terminé... Je me suis dit : 'Il faut que je parte.' Nous étions à Cannes depuis un jour et demi quand j'ai réservé mes billets et que je suis partie. J'adore sortir et m'amuser, j'adore danser, mais je ne fais pas la fête de manière hardcore comme ça et c'était trop pour moi. Je me suis dit : 'Woah, ce n'est pas la façon dont je vis ma vie'", a-t-elle conclu. Le principal concerné saura apprécier !