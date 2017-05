Bella Thorne : Humiliée par Scott Disick, elle se venge en renouant avec son ex

Un de perdu, un de retrouvé. Refroidie par son expérience ratée à Cannes – à l'issue de laquelle elle a précipitamment quitté un Scott Disick volage après avoir compris qu'elle avait été utilisée par l'homme de 34 ans dans sa tentative désespérée de rendre jalouse son ex Kourtney Kardashian –, Bella Thorne a retrouvé ses marques à Los Angeles. Au sens propre comme au figuré...

Heureuse d'être de retour en Californie, l'actrice de 19 ans a été vue dimanche 28 mai à la sortie du domicile de son ex Gregg Sulkin. Ce week-end, le comédien britannique avait en effet organisé une grande fête pour célébrer en grande pompe ses 25 ans (il est né le 29 mai). Déterminée à marquer le coup, Bella Thorne a donc profité de ces retrouvailles inattendues – les deux ex étaient brouillés depuis leur séparation – pour publier un cliché complice sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire Gregg !!!! Je t'aime :)) tu as toujours été une personne merveilleuse :) heureuse d'être là avec toi contre vents et marées. C'est parti pour te célébrer, vieil homme !!", a-t-elle écrit.