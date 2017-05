Scott Disick : Ses excès en tout genre risquent de lui coûter sa famille

Scott Disick devait s'y attendre... à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Ces dernières semaines, l'auto-proclamé Lord a multiplié les dérapages comme pour attirer l'attention de son ex-compagne Kourtney Kardashian. Terriblement déçu que la belle ait refusé de remettre le couvert, l'homme de 34 ans a renoué avec ses vieux démons.

La star de l'Incroyable Famille Kardashian s'est remis à boire et faire la fête, et enchaîne les conquêtes à une vitesse hallucinante. Son récent passage à Cannes, où séjournait aussi son ex, n'est pas passé inaperçu. Après avoir embarqué avec lui la jeune Bella Thorne, il a été photographié en train de batifoler avec son ex Chloé Bartoli avant de jeter son dévolu sur la jolie Ella Rosse et sa copine Maggie Petrova.

Une attitude qui n'a franchement pas plu à la mère de ses trois enfants : Mason (7 ans), Penelop (4 ans) et Reign (2 ans). D'après le toujours bien informé TMZ, Kourtney Kardashian ne laissera plus leur père les approcher tant qu'il ne se remettra pas sur le droit chemin. Scott Disick doit donc renoncer à la drogue et l'alcool, s'il veut revoir ses enfants. Là où le bat blesse c'est que le businessman, qui a déjà fait plusieurs séjours en rehab, n'a pas l'intention de retourner en cure si l'on en croit son entourage.

Ce n'est pas la première fois que la bombe de 38 ans agit de la sorte puisqu'au moment de leur rupture, il y a deux ans déjà, elle l'avait privé de ses enfants pendant un mois. Non pas que Kourtney ne souhaite pas que les petits puissent voir leur père, mais elle a l'impression qu'il serait trop dangereux de lui en confier la responsabilité vu son état actuel.

Coline Chavaroche