Scott Disick et Sofia Richie : La rupture après un flirt de trop...

L'interprète de Hello n'était pas le seul à rester sceptique quant à cette idylle. Si Kim Kardashian et Kris Jenner ont plus ou moins approuvé la relation lors d'un épisode de L'Incroyable famille Kardashian diffusé en février dernier, Kendall Jenner s'est ouvertement moquée du couple que formaient sont ex beau-frère et celle qui a longtemps été une amie proche. Kourtney Kardashian continue de son côté à roucouler dans les bras du Français Younes Bendjima.