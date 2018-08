Sean Penn : Vacances en amoureux à Hawaï avec sa belle Leila

Quelques jours avant de fêter son 58e anniversaire, Sean Penn a profité d'une virée à la plage avec sa belle Leila George. L'acteur américain et sa petite amie de 26 ans étaient à Honolulu, à Hawaï, le 13 août 2018. La même destination où le couple s'est affiché pour la première fois à l'automne 2016, révélant ainsi son idylle.

Malgré les trente-deux ans qui les séparent – Leila George est plus jeune que la fille de son compagnon, Dylan Penn –, le duo a tranquillement profité de son après-midi, entre baignades, lecture et pauses cigarettes. L'occasion de voir la star oscarisée exhiber son corps pour le moins musclé ! La fille des acteurs Vincent D'Onofrio et Greta Scacchi, elle-même comédienne essayant de percer à Hollywood, a quant à elle mis en valeur sa silhouette élancée dans un simple bikini noir.

Cette apparition survient quelques jours seulement après que l'ex-femme de Sean Penn, Robin Wright, s'est remariée avec le Français Clément Giraudet lors d'une cérémonie intime dans le Sud de la France. Un mariage secret organisé le 11 août, auquel ses enfants Dylan (27 ans) et Hopper (25 ans) ont assisté.