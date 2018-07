Dylan Penn : La fille de Sean Penn, canon en vacances avec son chéri

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus proches de leurs fans. En été, ils y publient de superbes photos de vacances. Dylan Penn se prête au jeu et régale ses milliers de followers : partie en vacances avec son petit ami, la fille de Sean Penn et Robin Wright s'éclate !

C'est aux Baléares que Dylan Penn et Dara Shei ont jeté l'ancre. Le couple a été photographié à Ibiza ce mardi 17 juillet, profitant d'une journée ensoleillée. Le mannequin de 27 ans et son chéri ont déjeuné dans un restaurant, avant de faire une excursion en mer et de se baigner.

Dylan a publié sur Instagram une photo de cet après-midi en amoureux. Elle indique en légende avoir plongé dans une zone regorgeant de méduses.