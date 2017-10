Secret Story 11 – Leila Ben Khalifa de retour : Explications et révélations !

Jeudi 5 octobre 2017, Leila Ben Khalifa a surpris les téléspectateurs de NT1 en quittant précipitamment le Débrief de Secret Story 11. "Vous pensez que je suis votre marionnette ?", avait-elle lancé en larmes à Christophe Beaugrand qui la taquinait depuis le début de l'émission. Et quand l'animateur de 40 ans lui a fait remarquer que c'était de l'humour, elle a rétorqué : "Je ne rigole plus. Ça fait deux ans que je suis ici. Avant, on avait de l'espace, on discutait... Là, ça ne va pas du tout. Vous profitez de votre place, vous faites du favoritisme. Le mec [Julien, ndlr] qui se met à poil pour faire un peu d'audience... Bravo, vous l'aimez bien (...). Ça m'agace, je n'en peux plus. Je m'en vais." Après quoi, elle avait tout simplement planté l'équipe. Mais les téléspectateurs n'étaient pas au bout de leurs surprises !

Comme on s'y attendait, la belle brune qui a brillé au Casa Fashion Show le week-end dernier n'a pas donné de nouvelles à la suite de son pétage de plombs. Quand Christophe Beaugrand a annoncé au début du Débrief qu'elle ne serait pas de retour et que sa remplaçante avait déjà été trouvée, les téléspectateurs y ont donc cru dur comme fer. Pourtant, c'est bien Leila Ben Khalifa qui a débarqué sur le plateau, grimée pour l'occasion, plusieurs minutes après le début du programme !

"Vous avez compris, tout ceci n'était qu'une grande supercherie organisée par l'équipe du Débrief ! On a l'ha­bi­tude d'or­ga­ni­ser des supercheries, tous ensemble avec votre complicité, pour piéger les candidats. Et là, on s'est dit : 'Pourquoi on n'orga­ni­se­rait pas une supercherie pour piéger justement tous les téléspectateurs qui nous regardent.' Vous êtes tous tombés dedans à pieds joints puisque ça a marché ! The Bitch is back. Leila Ben Khalifa est de retour !", a admis Christophe Beaugrand. Un magnéto a ensuite été lancé pour dévoiler les coulisses de la supercherie.

Si Leila était fière de son coup, elle a tenu à s'excuser auprès de ses fans qui se sont inquiétés pour elle tout le week-end.