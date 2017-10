Secret Story 11 : Leila Ben Khalifa, excédée et en larmes, quitte le plateau !

Gros malaise sur le plateau du Debrief de Secret Story 11 (NT1) jeudi 5 octobre 5017.

Comme chaque jour, Christophe Beaugrand a retrouvé Adrien Lemaître, Julien Geloën, Terry et Leila Ben Khalifa afin de revenir sur les moments marquants de la quotidienne. Il a notamment évoqué la grande supercherie dont a été victime Bryan et a demandé à la jolie brune comment elle aurait réagi si, comme le multimillionnaire, elle avait cru qu'on l'avait floutée. "On fait une aventure pour avoir un peu de gloire aussi", a admis l'ancienne petite amie d'Aymeric Bonnery.

Christophe Beaugrand s'est donc amusé à flouter le visage de la jeune femme, ce qui a eu le dont de l'agacer. D'autant plus que Julien en a profité pour se moquer gentiment. Quand l'animateur l'a une fois de plus taquinée un peu plus tard, elle a donc eu bien du mal à contenir ses émotions.

"Vous pensez que je suis votre marionnette ?", a-t-elle lancé en larmes. Et quand Christophe Beaugrand lui a fait remarquer que c'était de l'humour, elle a rétorqué : "Je ne rigole plus. Ça fait deux ans que je suis ic. Avant, on avait de l'espace, on discutait... Là, ça ne va pas du tout. Vous profitez de votre place, vous faites du favoritisme. Le mec [Julien, ndlr] qui se met à poil pour faire un peu d'audience... Bravo, vous l'aimez bien (...). Ça m'agace, je n'en peux plus. Je m'en vais." Après quoi, elle a quitté le plateau.

Sous le choc, Christophe Beaugrand a envoyé la publicité afin de la convaincre de revenir sur le plateau. Mais Leila n'a pas changé . Reste à savoir si elle assurera son rôle de chroniqueuse ce soir. "Au sujet de @LeilaBenKhalifa pas d'inquiétude c'est le direct, les imprévus ça peut arriver Elle sera de retour très vite j'espère ! #SS11", a tweeté l'animateur de 40 ans.