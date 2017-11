Secret Story 11 : Quand Barbara chantait en duo avec Amaury Vassili sur France 2

Barbara a plus d'une corde à son arc !

La candidate qui monte de Secret Story 11 (NT1) n'a pas qu'un passif de starlette de télé-réalité. En effet, la jeune femme de 27 ans déjà aperçue dans L'Île de la tentation (Virgin 17) en 2010 ou plus récemment dans Un dîner presque parfait (W9) a aussi tenté une carrière de chanteuse. Après avoir sorti les singles Je sors ce soir, Hello et Cette nuit-là, elle a même enregistré un duo sur la reprise de J'ai encore rêve d'elle d'Il était une fois avec le ténor français Amaury Vassili en 2015.

Le 2 janvier 2016, à l'occasion d'un prime time animé par Stéphane Bern intitulé Les 170 ans de la SPA sur France 2, Barbara était même invitée à chanter en live ce duo avec l'artiste de 28 ans. Une prestation que Barbara a assurée avec le sourire (et avouons-le, avec un peu de soutien côté play-back...) face à Marina Kaye et Véronique Jannot.

Une prestation à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !