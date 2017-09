Secret Story 11 : Tanya insulte et se moque du physique des candidats !

Le couperet est tombé : cette semaine c'est Charles et Alain qui sont nominés dans Secret Story 11. Deux personnages forts du jeu risquent donc l'élimination jeudi 14 septembre. Un choix qui n'a pas du tout plu à Tanya.

La sexagénaire, qui doit faire croire qu'une idylle est en train de naître avec Alain, en veut beaucoup aux femmes de la Maison d'avoir réalisé ce vote. Quelques secondes après l'annonce de La Voix concernant les noms des nominés, elle a rejoint Charles, Alain et Makao dans le jardin.

Alors que les hommes se disaient surpris et tristes de savoir qu'ils allaient s'affronter dans 48 heures, la candidate a insulté sans détour certaines de ses colocatrices. "C'est triste, non ce n'est même pas triste, c'est révoltant. C'est le genre de choses qui me révoltent", a-t-elle commencé.

Puis, la mature candidate (68 ans) a un peu fait preuve d'immaturité en insultant et en se moquant du physique de certaines : "Quand je vois ces petites c*****, Laura avec sa gueule complètement refaite, franchement... et les autres aussi. Elles sont là, elles minaudent. C'est le triomphe de la médiocrité." Sympa...

Des images diffusées en direct qui risquent de faire beaucoup parler. En tout cas, suite à ces nominations il risque d'y avoir quelques tension dans le Campus des Secrets !